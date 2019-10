Grote Prijs Jan Wauters voor Charlotte Crul, publieksprijs voor Stef Wauters

Radio 2-nieuwsstem Charlotte Crul is donderdag in deSingel in Antwerpen uitgeroepen tot winnares van de Grote Prijs Jan Wauters 2019. Dat meldt de VRT. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een Nederlandstalige mediapersoonlijkheid “die excelleert in het gebruik van het Nederlands, en van wie het taalgebruik getuigt van een uitstekende taalbeheersing en een grote creativiteit”. VTM-journalist Stef Wauters gaat met de publieksprijs aan de haal. Wauters kreeg bijna een derde van de meer dan 4.000 stemmen. De Vlaamse openbare omroep wil met de prijs de nagedachtenis aan sportverslaggever Jan Wauters levend houden. Dit jaar ging de prijs naar iemand die bovendien een moeilijke boodschap helder en toegankelijk kan uitleggen.

Volgens de jury geeft Crul blijk van “een excellente taalbeheersing, wie het Nederlands past als een handschoen, niet als knellend korset, iemand voor wie de taal een willig instrument is, inzetbaar in wisselende omstandigheden en voor een zeer divers publiek. En dat zonder haar ooit geweld aan te doen”.

Stef Wauters wordt de winnaar van de vierde editie van de publieksprijs. De vaste waarde van het VTM Nieuws heeft “een fijn gevoel voor heldere en directe zegging”, aldus het persbericht.

De jury werd voorgezeten door Thérèse Wauters, weduwe van Jan.

Negen van de tien genomineerden kwamen uit de VRT-stal: behalve Crul zijn dat Frank Deboosere, Phara de Aguirre, Cara Van der Auwera, Chaima Saysay, Gilles De Coster, Lode Roels, Marc Van de Looverbosch en Thomas Vanderveken.

Vorig jaar werd de Grote Prijs Jan Wauters gewonnen door VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. Acteur Wim Opbrouck ontving toen de Publieksprijs.

bron: Belga