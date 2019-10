Gemiste kansen breken Goffin zuur op tegen Federer

David Goffin (ATP 14) heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen op het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (7.473.620 dollar). Hij verloor in de derde ronde ondanks een puike prestatie van Roger Federer (ATP 3). De Zwitser haalde het na 1 uur en 55 minuten tennis met 7-6 (9/7) en 6-4. In de eerste set was Goffin de evenknie van Federer. Hij kreeg liefst vijf setpunten (drie bij 6-5 op eigen service en twee in de tiebreak) maar kon die niet verzilveren. Federer sloeg wel toe bij zijn tweede setpunt en haalde zo de tiebreak binnen na een uur en tien minuten.

Ook in de tweede set kon Goffin zijn hoge niveau aanhouden. Maar een break in het zevende spel werd hem fataal. Federer gaf die voorsprong niet meer uit handen en maakte de wedstrijd met een ace uit bij zijn eerste wedstrijdpunt.

Voor de 28-jarige Goffin was het zijn tiende nederlaag tegen de Swiss Maestro. Die had hem eerder dit jaar ook al verslagen in de achtste finale van de US Open (6-2, 6-2, 6-0) begin september en in de finale van het grastoernooi in het Duitse Halle (7-6 (7/2), 6-1) in juni. Slechts een keer won Goffin, op de Masters in Londen in 2017.

Ondanks de uitschakeling in de achtste finales mag Goffin blijven hopen op een nieuwe deelname aan de Masters. Hij had in China immers geen punten te verdedigen.

De 38-jarige Federer neemt het in de kwartfinales op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 6) of de Rus Andrey Rublev (ATP 33). De Zwitser won de Rolex Shanghai Masters al twee keer, in 2017 en 2014.

