VIDEO. Martine Tanghe leent haar stem aan nieuwe animatiefilm

VRT-nieuwsanker Martine Tanghe is te horen in de Vlaamse animatiefilm ‘Solan & Ludwig: reis naar de maan’. Ook nieuwsanker Freek Braeckman maakt zijn opwachting in de komische film.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette. Dat wordt gevierd met een nieuw avontuur van Solan & Ludwig. In hun derde film gaat het komische duo met een raket van hun vriend en uitvinder Reodor de ruimte in, al proberen enkele deugnieten stokken in de wielen te steken.

Nieuwsiconen

Ook van de partij zijn twee journalisten die verslag uitbrengen over het ruimteavontuur. De makers kozen ervoor om hun stemmen te laten inspreken door twee nieuwsiconen: Martine Tanghe en Freek Braeckman. De nieuwsankers van VRT en VTM zorgen op die manier voor een extra komische noot, waardoor de film geschikt is voor zowel jong als oud.

‘Solan & Ludwig: reis naar de maan’ is vanaf 18 december te zien in de Vlaamse bioscopen.