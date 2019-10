Tomatenpuree kan je sperma verbeteren

Wanneer je jong bent en onbezonnen door het leven gaat, heb je geen nood aan snelle zwemmers. Integendeel, hoe minder kans op ongewenste zwangerschappen, hoe beter. Maar bij velen komt er een dag waarop ze wel aan nageslacht willen beginnen. Als je dan te weten komt dat de kwaliteit van je sperma niet goed is, kan dat confronterend zijn.

Tot nog toe was er niet veel wat je als man kon doen om je soldaatjes sneller te laten zwemmen. Gezond eten, genoeg bewegen en geen strak ondergoed dragen, zijn de vaakst gehoorde tips. Maar dat is allemaal vrij vaag: wat is gezond eten? Wat is genoeg bewegen? Zit mijn boxershort wel los genoeg?

Lycopeen

Wetenschappers concentreerden zich eerder al op de positieve effecten van zink en vitamine E, maar zonder veel succes. Een team onderzoekers van de universiteit van Sheffield besloot om zich ditmaal te richten op lycopeen, een carotenoïde dat onder andere voorkomt in tomaten. Net zoals zink en vitamine E heeft ook deze stof de eigenschap om celbeschadiging tegen te gaan. Twaalf weken lang namen zestig mannen deel aan het onderzoek, waarbij ze het equivalent van twee lepels tomatenconcentraat in supplementen moesten slikken. Na de proefperiode bleek dat hun sperma “sneller zwom en gezonder was”. Verder onderzoek is nodig volgens de wetenschappers, maar wat extra tomaten eten kan nooit kwaad.