Stalker vindt huis van zangeres door reflectie in ogen op haar selfies

Een 26-jarige geobsedeerde fan heeft een zangeres belaagd vlakbij haar woning. Hij kon haar woonplaats traceren door haar selfies te bestuderen en in te zoomen op haar ogen.

Ena Matsuoka, een 21-jarige Japanse zangeres van de J-pop-meidengroep Tenshitsukinukeniyomi, werd op 1 september aangerand door de 26-jarige Hibiki Sato. De man was geobsedeerd door haar en analyseerde haar selfies tot in het detail om haar adres te weten te komen.

Zo zoomde hij in op haar ogen en identificeerde hij via de reflectie van haar ogen een bushalte. Hij ging via Google Maps op zoek naar de bushalte en vond zo haar straat. Hij zag in haar ogen ook het type venster van haar kamer en door de stand van de zon wist hij ongeveer waar hij moest zoeken.

Op 1 september wachtte hij haar op en toen ze haar huis wou binnengaan, greep hij haar langs achter vast en bedekte haar mond. Hij sleurde haar een donker steegje in en betastte haar. Ze raakte lichtgewond aan haar gezicht. De man werd op 17 september opgepakt door de politie.

“The fan, Hibiki Sato, 26, managed to identify a bus stop and the surrounding scenery from the reflection on Matsuoka’s eyes and matched them to a street using Google Maps.

“Sato had even… https://t.co/6hPLCEaVDA

— StevenCarlson (@StevenCarlson) October 9, 2019