Koppel dat woont in huis waar ‘The Conjuring’ op gebaseerd is, maakt vreemde dingen mee

Het Amerikaanse koppel dat afgelopen zomer introk in het huis waarop de horrorfilm ‘The Conjuring’ gebaseerd is, beweert dat er wel degelijk onverklaarbare dingen gebeuren in het huis. Ook geestenjagers geloven dat het huis behekst is.

Wie de horrorprent ‘The Conjuring’ gezien heeft, begrijpt dat de film uit 2013 beschouwd wordt als een van de meest griezelige films ooit. De film gaat over een gezin met kinderen dat in het beruchte Harrisville-huis in Rhode Island gaat wonen. Al snel merken ze dat het er spookt.

Moeder door kamer gegooid

‘The Conjuring’ is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de familie Perron, die in de jaren 70 in het bewuste huis woonden en geestenjagers Ed en Lorraine Warren inschakelden om te onderzoeken wat er gaande was. De oudste dochter van het gezin Perron, Andrea, getuigde eerder al over de spookachtige taferelen. “Mijn moeder begon plots een taal te spreken die ik nog nooit gehoord had, met een stem die niet de hare was. Haar stoel begon te zweven en ze werd door de kamer gegooid”, klonk het.

Voetstappen en geklop

Afgelopen zomer kochten Cory en Jennifer Heinzen het gevreesde huis. Ook zij maakten intussen al heel wat vreemde toestanden mee. “Deuren die plots openen, voetstappen, geklop, … Het gebeurt hier vaak. Ik vind het nog altijd lastig om alleen thuis te zijn. Ik heb niet het gevoel dat er een duivel ronddwaalt, maar er is iets. Er gebeuren te veel onverklaarbare dingen”, vertelde hij aan The Sun Journal.

Trauma

De makers van het televisieprogramma ‘Ghost Adventures’ bezochten het huis onlangs om er een documentaire over te draaien. Ook zij zagen verontrustende zaken in het huis. “Toen we binnenkwamen, voelde het meteen raar aan. We zagen heel wat mysterieuze en onverklaarbare dingen. Ik vroeg aan de zoon van Cory en Jennifer wat hij van het huis vond, en hij zei dat het huis hem een trauma had bezorgd en dat hij daardoor drie weken lang ergens anders was gaan wonen. En ze wonen er nog maar enkele maanden”, vertelde hij aan TV Guide.

De documentaire van ‘Ghost Adventures’ komt uit op – hoe kan het ook anders – 31 oktober.