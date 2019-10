Kevin Hart is weer aan het werk gegaan. Dat is opvallend, want de Amerikaanse acteur was een maand geleden betrokken bij een horrorcrash.

Hart heeft de moed niet laten zakken en is begonnen met de promotietour voor de ‘Jumanji’-sequel. Hij werd op zijn eerste werkdag herenigd met zijn tegenspelers Dwayne Johnson, Danny DeVito en Danny Glover.

Rugblessure

De comedian raakte op 1 september betrokken bij een auto-ongeval en liep daarbij een zware rugblessure op.