Kasteel van Argenteuil staat te koop

Het kasteel van Argenteuil, ooit de residentie van koning Leopold III, staat opnieuw te koop. Verkoper is de excentrieke Waalse zakenman Jean-Marie Delwart. Hij verwierf het kasteel vijftien jaar geleden voor “amper” 7,8 miljoen euro. Nu zou de vraagprijs minstens 20 miljoen bedragen. Het wordt daarmee één van de duurste woningtransacties voor ons land.

Argenteuil kende een turbulente geschiedenis. Voor koning Leopold III en zijn tweede vrouw Lilian Baels was het ruim veertig jaar een gouden kooi, schrijft De Tijd. Alle opeenvolgende regeringen wilden de gevallen koning zo veel mogelijk uit het zicht. Leopold III gebruikte Argenteuil als uitvalsbasis voor zijn exotische reizen en museum voor zijn reissouvenirs.

Leeggehaald

Na het overlijden van Leopold III in 1983 en prinses Lilian in 2002 wilden hun kinderen van Argenteuil een memoriaal ter ere van hun vader maken. Maar dat zag de overheid niet zitten. Het kasteel werd daarop helemaal leeggehaald, waarna de regering besloot om het domein van 140 hectare in 2004 openbaar te verkopen. Delwart kocht het en organiseerde er bijeenkomsten van zijn stichting (Foundation Delwart), die aan ecologisch onderzoek doet. Nu staat het kasteel in Waterloo dus weer te koop.