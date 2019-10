Cosmetische tube op basis van karton op komst

Make-upverpakkingen gaan vrijwel nooit samen met duurzaamheid, maar dat wil L’oréal veranderen. Het cosmeticabedrijf heeft de handen in elkaar geslagen met verpakkingsbedrijf Albea en ontwikkelt momenteel een eerste cosmetische tube op basis van karton.

De nieuwe tube moet een groot deel van het plastic vervangen doordat er gebruik gemaakt wordt van een papierachtig materiaal van een gecertificeerd biologische afkomst.

Ecologische voetafdruk

“Sinds 2007 doen we er alles aan om de ecologische voetafdruk van onze verpakkingen te verbeteren”, zegt Philippe Thuvien, directeur verpakking en ontwikkeling van L’Oréal. “We zetten nu opnieuw een stap in de goede richting. We streven ernaar de eerste huidverzorgingen in de loop van het tweede semester van 2020 op de markt te brengen.”