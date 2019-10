BIZAR. Er zijn nu cupcakes met ketchupsmaak

Ben of ken jij iemand die overal een sausje bij wil eten? Bij je frietjes, op je hamburger, bij je middageten, ’s avonds, ’s nachts… geen maaltijd is compleet zonder een likje mayonaise, ketchup of tartaar. Wel, goed nieuws, want vanaf vrijdag kan je ook genieten van een cupcakes met sausjessmaak.

Heinz is wellicht een van de bekendste sausmerken op de markt. Iedereen heeft wel een Heinz-fles in de koelkast staan. De oprichter van het bedrijf, Henry John Heinz, is jarig en dat moet uiteraard gevierd worden.

Hummingbird Bakery

Een taartje (of een cupcake) eten is de manier bij uitstek om een belangrijke gebeurtenis te vieren. Maar als je de verjaardag van de oprichter van Heinz wil vieren, dan hoort daar natuurlijk ook saus bij. Het bedrijf besloot om de twee etenswaren te combineren en bedacht in samenwerking met de Britse keten Hummingbird Bakery daarom de sauscupcake. Een gebakje met de smaak van ketchup, mayonaise, bonensaus, slasaus of tomatensoep: aan jou de keuze. Vanaf vrijdag zijn de cupcakes verkrijgbaar bij de filialen van Hummingbird Bakery voor 3,45 pond (3,85 euro) per stuk. Of de baksels heel lekker zijn, weten we niet, maar we zijn in ieder geval wel benieuwd naar de bijzondere smaken.