Angèle brengt zeven nieuwe nummers uit

Het was even geleden sinds ze nog iets van zich had laten horen, maar nu komt Angèle met een wel heel leuk nieuwtje. De Brusselse zangeres brengt namelijk een vervolg uit op haar succesplaat ‘Brol’. Het album krijgt de naam ‘Brol, la suite’ en zal naast de twaalf originele nummers ook zeven nieuwe bevatten.

Fans van Angèle, het zusje van Roméo Elvis, mogen alvast verlangend beginnen uitkijken naar 8 november. Op die dag wordt haar nieuwe album namelijk gelanceerd en kan je eindelijk uitvogelen hoe de nieuwe nummers klinken.

Alleen maar liefde

Voorlopig moeten we het jammer genoeg doen met de titels alleen. Die spreken alvast tot de verbeelding. Voor ‘Que du love’ sloeg Angèle de handen in elkaar met de Franse rapper Kiddy Smile en ‘Ta reine’ werd voor de gelegenheid in een orkestraal jasje gestoken. Verder bestaat ‘Brol, la suite’ nog uit vijf andere nummers: ‘Perdus’, ‘Oui ou non’, ‘Insomnies’, ‘Tu me regardes’ en ‘J’entends’. Wij raden alvast aan om je wekker te zetten op 8 november zodat je de release zeker niet aan je voorbij laat gaan. De hoes van het album is trouwens dezelfde als die van ‘Brol’, maar deze keer met een rode achtergrond in plaats van een blauwe. Leuk voor de verzamelaars!