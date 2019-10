Afschaffing woonbonus leidt tot rush op vastgoedmarkt

De door de Vlaamse regering aangekondigde afschaffing van de woonbonus leidt tot een ware rush op de vastgoedmarkt. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen. Het aantal vastgoeddossiers is met 40% gestegen. “Nog nooit meegemaakt”, klinkt het bij de notarisfederatie.

In de periode van 30 september, toen de nieuwe Vlaamse regering bekendmaakte dat de woonbonus zal uitdoven, tot en met 9 oktober lag het aantal vastgoeddossiers 40,5% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2018 ging het om 6.616 vastgoeddossiers, nu om 9.295 dossiers, aldus cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Bijna 3.000 transacties extra op tien dagen tijd dus.

Het gaat om getekende compromissen over alle vastgoedtransacties in die periode. “Maar het overgrote deel gaat om woningen en appartementen voor eigen gebruik”, aldus notaris Bart van Opstal. Om recht te hebben op de woonbonus, moeten die contracten nu nog worden ondertekend bij de notaris. “Zonder complicaties zal dat lukken. Alle notariskantoren in Vlaanderen steken vandaag een tandje bij om de dossiers rond te krijgen.”

Invloed op prijzen?

Wat de invloed van de rush betekent voor de vastgoedprijzen, hebben de notarissen nog niet onderzocht. “Maar het zou kunnen dat in die korte periode hogere prijzen zijn betaald. Kopers zullen onder tijdsdruk niet veel onderhandeld hebben, of direct de vraagprijs hebben betaald”, verwacht Van Opstal.

De piek op de vastgoedmarkt zal evenwel van korte duur zijn. De tijd die rest om nog voor het einde van het jaar de koopaktes te verlijden is immers erg beperkt. “We verwachten dat de extreme toename zal afnemen naarmate de weken vorderen.”