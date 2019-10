Guaraná, de niet verslavende energy kick

Guaraná heeft tal van benamingen! In het Engels kom je de naam Brazilian chocolate tegen, omdat het mogelijk is om van de plant een pasta te maken die heel erg op chocolademelk lijkt wanneer je het in je drankje stopt. Voor de mensen in het Braziliaanse oerwoud gebied betekende het woord gueraná oorlog voeren, en dat is niet voor niets! Hun voorouders aten de plant immers net voor gevechten om over meer kracht te beschikken. Het zou vermoeidheid verdrijven, en deze wijsheid werd generatie op generatie doorgegeven in deze samenlevingen.

Niet verslavende cafeïne

Vandaag de dag weten we waarom! Net zoals koffie bevat guarana namelijk cafeïne en magnesium, twee stoffen waarvan we weten dat ze helpen tegen vermoeidheid en een futloos gevoel. Guarana stimuleert je lichaam om adrenaline aan te maken, en ook dat de stof langer blijft doorwerken. Tevens bevat guarana tannines die ervoor zorgen dat je geen energiedip krijgt, zoals je wel al eens voor hebt met koffie. Dit zorgt ervoor dat de stof minder verslavend werkt, en voorkomt het nerveuze gevoel dat vaak geassocieerd wordt met koffie.

Guaraná is vooral te vinden in tal van producten voor topsporters om hen tijdens hun training of wedstrijden bij te staan. Gelukkig is deze natuurlijke energieboost beschikbaar voor iedereen, met name in Vitafytea More Energy Booster Concentratie & Energie.

Verhoogde concentratie

Dat is niet alles, want het is wetenschappelijk aangetoond dat guarana ook bijdraagt tot een verhoogde concentratie. Een onderzoek waarbij de effecten van zowel guarana en het andere stimulerende middel ginseng werden vergeleken, toonde aan dat guarana nog voor een betere concentratie kan zorgen. Tijdens deze test waren er zeer lage levels aan cafeïne aanwezig, wat doet vermoeden dat andere bestanddelen in het plante verantwoordelijk zijn voor een verhoogde concentratie. Wil je dus genieten van deze voordelen? Probeer dan zeker Vitafytea More Energy Booster Concentratie & Energie.

Damiaanblad, het opbeurende kruid

In het Nederlands wordt damiaanblad ook wel eens Mexicaans liefdeskruid genoemd, dit omdat men een libidoverhogend effect aan het plantje toewijst. In de natuur is damiaanblad vooral te vinden in het Zuidwesten van de Verenigde Staten, maar ook in Centraal- en Zuid-Amerika. De plant werd eeuwen geleden al door de Maya’s al gebruikt om slapeloosheid en vermoeidheid tegen te gaan. Hierna ontdekten de Amerikanen het kruid en enkele wetenschappelijke onderzoeken later konden we nagaan wat damiaanblad kon doen voor onze gezondheid. Vandaag kan je het vinden in onder andere Vitafytea More Energy Mentale & Fysieke Energie.

Wist je dat: de naam Damiaanblad niet naar de naam Damiaan verwijst, maar naar de Latijnse betekenis hiervan? Damiana betekent namelijk “diegene die temt”, wat naar de rustgevende eigenschappen van het kruid verwijst.

Opkikker van fysieke prestaties

Damiaanblad wordt door de wetenschap gezien als een tonicum, dit wil zeggen een middel dat of je hele lichaam of een specifiek deel hiervan zou stimuleren en versterken. Zo draagt het plantje bij tot het verminderen van vermoeidheid, maar ook bij het verminderen van een zwak gevoel bij fysieke prestaties. Vandaar ook de welverdiende naam ‘opbeurend kruid’ en de reden waarom het een van de belangrijkste bestanddelen is in Vitafytea More Energy Mentale & Fysieke Energie.

Redder bij concentratieproblemen

Ondanks de bijnaam ‘opbeurend kruid’, helpt damiaanblad ook bij concentratiestoornissen, een slecht geheugen en je algemene mentale prestaties. Niet alleen voor fysieke vermoeidheid dus!

