De Washington Mystics hebben dinsdag in de finale van de WNBA met 90-86 verloren van Connecticut Sun. Er staat de club van Emma Meesseman en Kim Mestdagh daardoor nog een vijfde en beslissende wedstrijd te wachten. Die wordt donderdag in de Amerikaanse hoofdstad gespeeld om 20 uur plaatselijke tijd (om 2 uur Belgische tijd in de nacht van donderdag op vrijdag).

De partij van dinsdag werd in de Mohegan Sun Arena gespeeld, in het bijzijn van 8.458 toeschouwers.

bron: Belga