VVJ maakt zich grote zorgen over toekomst VRT

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) maakt zich grote zorgen over de toekomstplannen van de nieuwe Vlaamse regering voor de VRT en meer bepaald de informatieopdracht van de openbare omroep. “Het financiële afbouwscenario dat is uitgewerkt, is voor ons onaanvaardbaar”, zegt Pol Deltour, nationaal secretaris van de VVJ. Recent raakten de details over het Vlaams regeerakkoord bekend. In het hoofdstuk media staan een reeks duidelijke richtlijnen voor de VRT. Zo moet de openbare omroep evolueren naar “een moderne, slanke en slagkrachtige” mediaorganisatie.

Volgend jaar moet de openbare omroep het al met 2,4 miljoen minder doen en tegen 2024 moet de VRT in totaal 12 miljoen besparen. “Dat kan niet anders dan ook een impact hebben op de nieuwsredacties, die nu al op haar tandvlees zitten”, benadrukt Deltour. “Nieuwe saneringen dreigen uit te lopen op minder kwaliteit in het nieuwsaanbod en minder nieuwsaanbod zonder meer. Als de Vlaamse regering zegt dat de nieuwsopdracht voor de VRT prioritair is, dan moet ze daar ook consequent naar handelen en mag ze de openbare omroep niet in een krimpscenario dwingen.”

Een kwalitatief nieuwsaanbod veronderstelt volgens de VVJ ook dat er multimediaal kan worden gewerkt. “Nochtans dwingt de Vlaamse regering de VRT terug te plooien op haar audiovisuele aanbod, en zich online voor het overige te beperken tot korte geschreven teksten. Ook hier weer moet de Vlaamse regering consequent zijn met zichzelf: als het de bedoeling is een zo breed mogelijk publiek te bereiken, onder meer ook jongeren, dan moet de openbare omroep ook inzake tekstueel aanbod vrij zijn gang kunnen gaan. Dat is bovendien een kwestie van eerlijk en evenwichtig speelveld met de private nieuwsmediahuizen, die behalve in gedrukte en online vorm zelf almaar meer een audiovisueel aanbod ontwikkelen voor hun publiek.”

De VVJ maakt zich ook grote zorgen over de achterliggende betekenis van de nadrukkelijke roep van de Vlaamse regering om “respect voor pluralisme en neutraliteit”. “Nu reeds hanteert de VRT de hoogste standaarden inzake diversiteit en onpartijdigheid, en dus valt te vrezen dat de nieuwe regering hier andere maatstaven voor ogen heeft”, aldus Deltour.

Nog zorgwekkender is volgens de VVJ de eis dat de VRT nog meer dan nu “de Vlaamse identiteit moet versterken”. “Welke identiteit wordt daarmee bedoeld? En ondermijnt de Vlaamse regering daarmee bijna per definitie niet de onafhankelijke en kritische informatieopdracht die de VRT-redactie, net zoals elke professionele nieuwsredactie, heeft? “, vraagt Deltour zich nog af.

Het VVJ-bestuur vraagt spoedig overleg met de nieuwe minister van Media, Benjamin Dalle.

bron: Belga