Verkiezingen Portugal – Costa belast met vormen van nieuwe regering

De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa heeft de socialist Antonio Costa dinsdag na diens overwinning bij de parlementsverkiezingen van zondag belast met het vormen van een nieuwe regering. “De belangrijkste kwestie is de stabiliteit” van het toekomstige orgaan, verklaarde Costa na een ontmoeting met de staatsleider. Volgens de nagenoeg definitieve resultaten won de regerende socialistische partij (PS) van Costa de verkiezingen met 36,65 procent van de stemmen en minstens 106 zetels. De verhoopte absolute meerderheid haalden de socialisten niet binnen en Costa moet dus op zoek naar regeringspartners.

De voorbije regeerperiode werkte Costa samen met twee extreemlinkse partijen: het Linkse Blok (BE), dat na de verkiezingen zijn 19 verkozenen behoudt, en de Communisten (CDU), die terugvallen op 12 verkozenen. Binnen die nieuwe machtsverhouding hebben de socialisten in principe slechts een van die twee bondgenoten nodig om een meerderheid van 116 zetels te vormen.

De volledige en definitieve resultaten van de stembusgang worden in de loop van de komende dagen bekendgemaakt nadat ook de stemmen uit het buitenland zijn verwerkt.

