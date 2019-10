De Amerikaanse president Donald Trump zegt in een eerste reactie op de Turkse inval in Syrië dat de Verenigde Staten deze aanval niet goedkeuren. “De Verenigde Staten hebben het Turkije duidelijk gemaakt dat deze operatie een slecht idee is”, aldus Trump in een verklaring. In een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, zondag, had Trump echter wel zijn steun uitgesproken voor de aanval, om dat na zware interne en internationale kritiek later te nuanceren.

bron: Belga