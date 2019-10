Ook in Landsberg, een gemeente die grenst aan het Oost-Duitse Halle, zijn schoten gelost. Dat zegt een woordvoerster van de politie van Halle aan het Duitse persbureau DPA. Over dat incident in Landsberg wilde de politiewoordvoerster verder niets zeggen. In Halle zelf was er, volgens verschillende mediaberichten, woensdagmiddag een schietpartij aan een synagoge. De politie bevestigde wel dat bij een schietpartij in het centrum van de stad twee doden gevallen zijn.

bron: Belga