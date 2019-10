Schietpartij Halle – Dader is opgepakt

De Duitse politie heeft woensdagavond bekendgemaakt dat de persoon die in de loop van de dag werd opgepakt in Halle, niet lang na de aanslag, vermoedelijk de dader is. Bij de schietpartij bij een synagoge in de Oost-Duitse stad vielen twee doden. “De gearresteerde persoon is de verdachte”, zei een woordvoerder van de lokale politie, die bevestigde dat de man gewond en inmiddels “verzorgd” is.

Over de aard van de verwondingen werd niet gesproken, maar op amateurvideobeelden die circuleren op het internet is te zien hoe een 27-jarige man door de politie neergeschoten wordt op straat.

Bron: Belga