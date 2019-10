Persoon opgepakt na schietpartij in het Duitse Halle

Na de schietpartij in het Oost-Duitse Halle heeft de politie één persoon opgepakt. Dat meldt de politie van Halle (Saale) zelf op Twitter. De politie blijft de bevolking echter om waakzaamheid vragen. Verschillende media melden dat de schietpartij plaatsvond aan een synagoge, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. De politie van deelstaat Saksen vraagt op Twitter om “speculatie” achterwege te laten. “De politie zal informeren als er nieuwe inlichtingen zijn”, aldus de Saksense politie op Twitter. “De politie is nu massaal aanwezig.” Bij de schietpartij, waarbij meerdere schoten vielen, kwamen twee mensen om, bevestigde de politie eerder al. De vermoedelijke daders zijn op de vlucht geslagen in een voertuig. De Pauluswijk, waar de synagoge zich bevindt, is grotendeels afgesperd.

Bild meldt dat de dader(s) met machinegeweren geschoten zouden hebben. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Die informatie is niet officieel bevestigd. De krant schrijft verder nog dat er ook een handgranaat zou afgevuurd zijn, en ontploft zijn, op het Joods kerkhof. De daders zouden op de vlucht geslagen zijn naar Leipzig, schrijft Bild nog. Ooggetuigen meldden aan het Duitse persbureau DPA dat een van de daders gevechtskledij droeg.

Een DPA-journalist ter plaatse meldt dat zowat 30 meter voor de synagoge een slachtoffer ligt, bedekt met een blauw laken.

De politie gaat uit van een “bijzondere situatie”, maar het is nog onduidelijk of het hier om een terreuraanslag gaat, aldus de lokale Mitteldeutsche Zeitung.

Die krant schrijft verder nog in een livefeed dat, volgens ooggetuigen, vanuit een sportwagen ook een schot gelost werd op een pittazaak in het centrum van de stad.

Vandaag wordt alleszins Jom Kippoer, of Grote Verzoendag, gevierd, de belangrijkste dag voor het jodendom.

De Deutsche Bahn meldt dat het station in Halle gesloten is.

bron: Belga