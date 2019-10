‘Love Leuven’ brengt Leuvenaars en studenten samen in 20 buurten

Inwoners van twintig Leuvense buurten zijn ingegaan op de oproep van ‘Love Leuven’ om een verwelkomsactiviteit te organiseren voor studenten. Het initiatief kadert in een campagne om het samenleven tussen bewoners en studenten te bevorderen. ‘Love Leuven’ is een gezamenlijk initiatief van de stad Leuven, KU Leuven, UCLL en studentenkoepel LOKO.

Woensdagavpond verzamelden in aanwezigheid van studentenschepen Thomas Van Oppens (Groen) en vicerector studentenbeleid Hilde Feys een 50-tal inwoners en studenten uit de Noormannenstraat, Hoogstraat en Paul Delvauxwijk voor een welkomsbabbel bij de nieuwe buurtmoestuin in het Noormannenpark.

In een korte speech stelde Van Oppens dat Leuven pas echt Leuven kan zijn als de autochtone Leuvenaars en de studentenbevolking goed met mekaar samenwerken. Hij riep dan ook op overal initiatieven te nemen om elkaar beter te leren kennen. “Het is op die manier dat we de samenleving warm kunnen maken”, aldus de schepen.

bron: Belga