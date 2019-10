Ligue 1 – Sylvinho is niet langer coach van Jason Denayer

Jason Denayer krijgt een nieuwe coach bij Olympique Lyon, dat maandag afscheid nam van de Braziliaanse T1 Sylvinho. Na de nederlaag van zondag bij Saint-Etienne (1-0) is de Franse topclub pas 14e in de Ligue 1. Lyon telt maar één punt meer dan Dijon en Metz, die na negen speeldagen de rode lantaarn delen. De trainingen worden momenteel geleid door assistent Gérald Baticle. De 45-jarige Sylvinho werd in juni naar Lyon gehaald als opvolger van Bruno Genesio. Hij kwam er op voorspraak van de nieuwe sportief directeur en clubicoon Juninho. Sylvinho gaf Jason Denayer in het begin van het seizoen de aanvoerdersband. De Rode Duivel is momenteel geblesseerd.

Sylvinho is een ex-speler van Corinthians, Celta Vigo, Arsenal, Barcelona en Manchester City. Voor hij bij Lyon aan de slag ging was hij assistent van de Braziliaanse bondscoach Tite.

In de Champions League speelde Lyon op eigen terrein 1-1 gelijk tegen Zenit Sint-Petersburg. Afgelopen woensdag won het met 0-2 bij Leipzig, een plek in de achtste finales is dus nog steeds mogelijk.

Bron: Belga