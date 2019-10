Kwal. EK 2020 – Van Crombrugge keert voor verzorging terug naar Anderlecht, Teunckens is vervanger

Doelman Hendrik Van Crombrugge verlaat bij de Rode Duivels de selectie voor de EK-kwalificatieduels van donderdag in Brussel tegen San Marino en zondag in en tegen Kazachstan en krijgt verdere verzorging bij zijn team RSC Anderlecht. Dat heeft de Belgische bond (KBVB) woensdag laten weten. Jens Teunckens (Antwerp), die in de kern van de beloften zat, is zijn vervanger. Dat bondscoach Roberto Martinez voor de 21-jarige Teunckens kiest, is toch wel opvallend. De keeper kreeg nooit eerder een plek bij de Belgische hoofdmacht en is bij Antwerp tweede doelman na Sinan Bolat. Dit seizoen speelde hij bij de Great Old twee wedstrijden.

Ook Simon Mignolet verliet woensdag de groep. De Limburger is vader geworden van een zoontje.

bron: Belga