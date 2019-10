Iraans president roept Turkije op nog eens na te denken over offensief

De Iraanse president Hassan Rohani heeft Turkije opgeroepen nog eens na te denken over zijn beslissing om in het noorden van Syrië een militair offensief te lanceren. Rohani begrijpt de bezorgdheid van Ankara over de veiligheid aan de zuidelijke grenzen van het land, maar het moet opletten dat het daarvoor niet de foute weg kiest, zo stelde de president bij een ministerraad in Teheran. In de ogen van Rohani kan alleen het Syrische leger de veiligheid aan de zuidelijke grenzen van Turkije (of de noordelijke grenzen van Syrië) verzekeren. Daarom moeten alle partijen het Syrische leger ondersteunen om die taak succesvol te volbrengen, aldus de Iraanse president.

In de Syrische burgeroorlog is Iran één van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad. Volgens Rohani zal een Turks militair offensief alleen een extra probleem toevoegen aan het conflict in Syrië. “Wat Syrië nu onmiddellijk nodig heeft, zijn veiligheid en stabiliteit, opdat ook de Syrische vluchtelingen sneller naar hun huis zouden kunnen terugkeren.”

De Syrische regering toont zich intussen vastbesloten om zich te verweren tegen het geplande Turkse offensief. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Damascus spreekt over een openlijke inbreuk op de soevereiniteit van het land. Het “vijandige gedrag van het Erdoganregime” toont het expansiestreven van Turkije, luidt het.

bron: Belga