Goodlife Foods verontschuldigt zich bij mensen die Bicky Burger-reclame aanstootgevend vonden

Goodlife Foods, het Nederlandse bedrijf achter Bicky Burger, biedt deze namiddag zijn verontschuldigingen aan bij alle mensen die de Facebookpost met de boodschap “Face Bicky, fwa?” aanstootgevend vonden. De advertentie werd gisterenochtend op de Facebookpagina van Bicky Burger gepost, en toonde een man die een vrouw een vuistslag geeft omdat zijn Bicky Burger niet in het juiste doosje zit. De negatieve reacties lieten niet op zich wachten, waarop de campagne enkele uren later alweer offline werd gehaald.

Velen vonden dat de advertentie partnergeweld bagatelliseert, iets waar Goodlife Foods zich vandaag voor excuseert. “Wij betreuren het ten zeerste dat deze post de indruk geeft dergelijke denkwijzen te promoten. Hoewel het aansporen van geweld niet onze bedoeling was, zien we wel dat het onderwerp nu een debat opent in de media”, klinkt het.

De Facebookpost kaderde binnen de bredere campagne “Gedaan met fake Bicky Burgers” op sociale media, die wel wordt verdergezet. Goodlife Foods had intussen contact met Hulplijn 1712, Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de organisatie tegen Geweld, Misbruik en Kindermishandeling. Met hen wil het bedrijf bekijken hoe het hun werking in de toekomst eventueel kan ondersteunen.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) kreeg al honderden klachten over de reclamecampagne. Omdat Goodlife Foods een Nederlands bedrijf is, is de JEP niet bevoegd om over de advertentie te oordelen. Het dossier wordt daarom overgemaakt aan de Nederlandse Stichting Reclame Code, die de klachten verder zal onderzoeken.

bron: Belga