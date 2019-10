Dejan Veljkovic wil opnieuw aan de slag als spelersmakelaar

Dejan Veljkovic, een van de spilfiguren in het Belgische voetbalschandaal, hoopt binnenkort zijn activiteiten als spelersmakelaar opnieuw te kunnen opnemen. Dat zegt zijn advocaat Kris Luyckx in een gesprek met VRT NWS. “Mijn cliënt is de afgelopen weken opnieuw in het parcours opgedoken en heeft de intentie om binnen de komende weken en maanden zijn activiteiten als voetbalmakelaar weer op te nemen”, bevestigt Luyckx. “Er zijn intussen al een aantal contacten geweest, zowel in het buitenland als in ons land. Vroeger was er een contactverbod, dat intussen werd opgeheven.”

De Serviër kreeg van de Voetbalbond een verbod om de komende tien jaar nog als spelersmakelaar te werken. Maar Luyckx wil dat aanvechten bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. “Als makelaar is Veljkovic nooit aangesloten geweest bij de voetbalbond en dus kan hij als dusdanig nooit gesanctioneerd worden. Op dit moment is dat niet meteen een probleem, omdat hij ook wel in het buitenland aan slag kan.”

Volgens Luyckx beseft zijn cliënt dat voortaan alles volgens de regels moet gebeuren. “Voor Veljkovic is het signaal nu wel duidelijk. Iedereen die in de toekomst met hem werkt, zou moeten beseffen dat als er iemand “witter dan wit” is, hij het zeker zal zijn. Dat is een van de garanties die voortvloeit uit het spijtoptantenstatuut.”

Luyckx verwacht dat tegen eind 2019 het strafrechtelijk onderzoek wordt afgesloten. “Of dat lukt hangt af van onder andere de onderzoeksrechter en de andere advocaten.”

