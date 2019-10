“Dader schietpartij Halle handelde alleen”

Het lijkt erop dat de schietpartij bij een synagoge in het Oost-Duitse Halle het werk was van iemand die alleen optrad. Dat heeft een journalist van Der Tagesspiegel vernomen uit bronnen bij de veiligheidsdiensten. Rita Katz, directeur van de in de de materie gespecialiseerde SITE Intelligence Group, meldt op Twitter dat de beelden van de schietpartij gepost werden op de site van een computergame. Voor het begin van de schietpartij zegt de schutter dat “Joden de kern van alle problemen zijn”. Daarmee zijn er enkele opvallende gelijkenissen met de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, eerder dit jaar. Daarbij kwamen 51 mensen om.

Der Tagesspiegel weet verder nog dat de schutter springstof in zijn auto had achtergelaten. Die auto staat nog in Halle. In zijn vlucht kaapte de man een taxi, en daarmee kreeg hij een ongeluk.

De bronnen van de Duitse krant wijzen er wel op dat wel onderzocht wordt of de man medeplichtigen of andere helpers had.

De dader zou, nog volgens de krant, een Duitse staatsburger zijn van jonger dan 30. Hij was niet bekend bij de politie of de binnenlandse veiligheidsdienst. “Hij moet zijn daad uitgebreid gepland hebben, maar gelukkig ging hij amateuristisch te werk”, aldus de bronnen bij de veiligheidsdiensten. Als de man toch in de synagoge was binnengeraakt, “dan was er een bloedbad gebeurd zoals in Christchurch”. In de synagoge waren op het moment van de feiten een zeventigtal mensen aanwezig, maar de dader slaagde er niet in de synagoge binnen te geraken.

Katz wijst er op Twitter verder ook nog op dat nog niemand de aanslag heeft opgeëist. Maar volgens haar informatie juichen extreemrechtse online groepen de aanslag al toe. Ze noemen de dader een “heilige”. Ook Brenon Tarrant, de terrorist van Christchurch, en andere extreemrechtse terroristen kregen die titel.

bron: Belga