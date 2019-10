“Bommelding Vlaams parlement was geen grap”

De bommelding bij het Vlaams parlement van dinsdag was niet het werk van een grappenmaker. Dat heeft Vlaams parlementsvoorzitster Liesbeth Homans in De Ochtend op Radio 1 verklaard. “Dit was serieus”, verzekert Homans, die met de procureur afspraken wil maken over wat tot de mogelijkheden hoort. “Het is niet de bedoeling dat we elke week zo’n telefoontje krijgen”, luidt het. Het parlement werd gisteren in de namiddag ontruimd na een telefonische, Engelstalige bommelding. Het gebouw werd weer vrijgegeven, nadat de Brusselse politie het had doorzocht met explosievenhonden, maar niets verdachts had gevonden. Volgens de diensten van het parlement was er mogelijk een link met de viering van 40 jaar Koerdisch Instituut die eveneens gisteren zou plaatsvinden in het gebouw. Ook dat evenement werd uiteraard afgelast.

bron: Belga