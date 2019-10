Belgische Solar Team gaat voor eerste plaats op WK voor zonnewagens

Zondag gaat het wereldkampioenschap voor zonnewagens van start in het Australische Darwin. Naar goede gewoonte neemt een team studenten van de KU Leuven deel, dit jaar met de BluePoint, de achtste zonnewagen. Volgens de studenten gaat het niet enkel om de lichtste Belgische zonnewagen, maar ook de meest zuinige in de geschiedenis van het Belgische Solar Team. Om de twee jaar bouwt het Leuvens Solar Team een nieuwe zonnewagen. Deze versie moet steeds efficiënter en zuiniger zijn om de afstand door de woestijn nog sneller af te leggen. “Dit jaar implementeerde het team daarom een ecomodus in de zonnewagen”, klinkt het. “Dankzij deze modus worden bepaalde elektronische componenten uitgeschakeld wanneer de wagen stilstaat. Zo kunnen bijvoorbeeld de motoraansturing en de bandenspanningssensor volledig uitgeschakeld worden. Doordat de batterij ook bij stilstand wordt opgeladen door energie van het zonnepaneel, is het niet mogelijk om de wagen volledig uit te schakelen.”

Tijdens de race zijn er negen controlestops waarbij de zonnewagen een halfuur moet stilstaan. “Gedurende dit halfuur wordt het sluimerverbruik van de wagen gehalveerd dankzij deze innovatie. Het resultaat is dat de BluePoint in stilstand twintig keer minder verbruikt dan een Tesla wanneer deze volledig is uitgeschakeld.”

De energiebesparing moet ervoor zorgen dat de zonnewagen tussen de controlestops meer energie overhoudt om te rijden door de Australische woestijn. “Over de hele race zal de ecomodus ervoor zorgen dat het team van studenten 10 minuten eerder de finish in Adelaide bereikt.”

De Bridgestone World Solar Challenge gaat zondag van start om 09.00 uur (02.00 uur Belgische tijd). 46 teams van 23 landen nemen het tegen elkaar op tijdens de race van 3.021 kilometer door de Australische woestijn. Op het WK in 2017 behaalde het Belgische team een derde plaats, tijdens de Carrera Solar Atacama in Chili vorig jaar won het de race.

