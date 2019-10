Vrouw van Radja Nainggolan uitgescholden op straat: “Ik was in shock”

Claudia Nainggolan, de vrouw van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan, heeft een onaangename ervaring meegemaakt op straat. Ze werd uitgemaakt en beschuldigd van agressief gedrag.

De 37-jarige voetballersvrouw reed onlangs met haar step door de straten van Cagliari. Plots werd haar weg versperd door twee dames. Claudia vroeg of ze mocht passeren, maar toen liep het mis. “Terwijl ik hen passeerde, hoorde ik een van hen grove beledigingen aan mijn adres uiten. Ik ben gestopt om te vragen wat haar probleem was. En in een mum van tijd ontstond er een verhitte discussie. Die vrouw beweerde dat ik haar had beledigd en aangevallen. Ze noemde mij vulgair en grof en zei dat ik haar had geduwd. Vervolgens ging ze een apotheek binnen, waar ze haar ‘verhaal’ verkondigde. Alsof ik ooit iemand op straat zou aanvallen! Ik was in shock, dat mens was niet normaal”, vertelt ze in TV Familie.

Strijd tegen kanker

Afgelopen zomer maakte Claudia bekend dat ze kanker heeft. Ze onderging meteen chemotherapie, en zou intussen al aan de beterhand zijn. “Na de vele tranen is het tijd om de strijd aan te gaan om dat vieze beest onderuit te halen”, klonk het in juli.