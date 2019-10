VIDEO. Drugssmokkelaars redden agenten uit het water

De meeste criminelen zijn blij als ze de politie kunnen afschudden tijdens een achtervolging. Enkele drugssmokkelaars aan de Spaanse kust konden het echter niet aanzien dat drie agenten in gevaar waren in het water en besloten de agenten te redden.

Tijdens een wilde achtervolging in het water nabij de Spaanse stad Malaga, sloeg een politieboot met drie agenten over de kop. De hoeders van de wet probeerden tijdens een razendsnelle race de vermeende drugscriminelen in te halen, maar in een bocht ging dat mis, waarna de boot omsloeg.

Gevaarlijke motor

Een helikopter kon de hele operatie filmen. Op de video is te zien hoe de politieboot tegen de golven klapt en drie agenten overboord slaan. De boot blijft ronddraaien, en de nog steeds draaiende motor brengt de agenten in levensgevaar.

In de helikopter wordt inmiddels duidelijk dat er gevaar dreigt voor de agenten. Eén van de mannen in de helikopter pakt een megafoon en vraagt de mogelijke drugshandelaars de agenten op te pikken.

80 pakjes hash

Het rechtvaardigheidsgevoel van de voortvluchtigen is groot en de agenten worden inderdaad in de criminele boot geladen. Helaas lopen ze daarmee wél in de val: er zijn namelijk meer dan 80 pakketjes hash aan boord. Niemand raakte gewond, wél zijn de verdachten gearresteerd op verdenking van drugssmokkel.

