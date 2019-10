Véronique De Kock sleept topjob in de wacht: “Ik kon het niet geloven”

Presentatrice en model Véronique De Kock mag zich sinds kort ambassadrice van het bekende beautymerk Max Factor noemen. Daarmee treedt ze in de voetsporen van onder meer Gwyneth Paltrow en Madonna.

Leuk nieuws voor Véronique De Kock. De 42-jarige Antwerpse brunette werd door cosmeticagigant Max Factor uitgekozen om hun uithangbord te zijn. Zo zal ze binnenkort onder meer te zien zijn in een grootse reclamecampagne van het wereldberoemde bedrijf dat in 1909 opgericht werd.

Vereerd

Straf, en al zeker als je weet dat onder meer topmodel Candice Swanepoel, actrice Gwyneth Paltrow en Madonna haar voorgingen. Véronique is dan ook in de wolken met haar nieuwe job. “Ik voel me zó vereerd dat Max Factor mij als ambassadrice heeft gekozen. Ik vind dat straf, want voor modellenwerk word ik nog wel gevraagd, maar om het uithangbord te zijn van een belangrijk merk veel minder. Meestal gaat de voorkeur dan naar nieuwe, jonge gezichten. Dus ja, ik geloofde het in het begin bijna niet”, glundert ze in TV Familie.

Sterke vrouw

Ook Max Factor is erg enthousiast over hun nieuwe gezicht. Ze waren meteen overtuigd. “Véronique De Kock sluit perfect aan bij de waarden van ons merk. Zij omarmt het leven en is een sterke vrouw met een no-nonsensehouding die haar succesvolle carrière én haar privéleven perfect managet. Véronique is niet alleen bekend van tv, ze post op haar Instagramaccount foto’s en video’s waarmee ze haar volgers een realistische kijk in haar dagelijkse leven geeft. Ze wordt ook door veel vrouwen als een voorbeeld gezien. En dan zijn er nog haar natuurlijke charme en ongedwongen vrouwelijke uitstraling. Ja, Véronique past perfect bij ons merk!”, aldus general manager Guilhem Widmer.