MOVIES. Film Fest Gent: Vooruitblik via tien tips in het licht van de Gentse projector

Geen idee hoeveel films en evenementen Film Fest Gent tussen 8 en 18 oktober presenteert. Maar er staat genoeg op het menu om de meest uitgehongerde filmfan te verzadigen. Je kan niet kiezen? Misschien zal dit je helpen: een gevarieerd festivalparcours met 10 haltes.

1. ‘The Lighthouse’

Willem Dafoe en Robert Pattinson. Dat zijn de enige acteurs die in deze film op het scherm verschijnen, maar je zal ze niet licht vergeten. Ze spelen twee arbeiders die in de jaren 1890 wekenlang op een rots in zee een vuurtoren moeten bemannen. Het duurt niet lang voor de eenzaamheid en de elementen hen parten spelen. Een wurgend paranoïde (en vaak hilarisch) pareltje.

2. ‘Monos’

Colombia staat niet bekend om zijn uitgebreide filmproductie, maar met ‘Monos’ heeft het land een onvervalste voltreffer beet. We zien hoe een groep jonge guerillastrijders in een afgelegen kamp een Amerikaanse gijzelaar bewaken. Door de verveling en de hormonen loopt het geweldig fout. Noem dit maar ‘Lord of the Flies’ in het regenwoud.

3. ‘All of Us’

Ik weet niet of hij het met opzet gedaan heeft, maar Willem Wallyn (‘Film 1’) heeft ons precies 20 jaar laten wachten op een nieuwe film. In ‘All of Us’ toont hij hoe een terminaal zieke vrouw (Maaike Neuville) een plan bedenkt om haar gezin in goede handen achter te laten. Een tragikomedie over een thema waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen: de dood.

4. ‘J’ai perdu mon corps’

Animatie is geen genre maar een medium, hoor je tekenaars vaak zeggen. ‘J’ai perdu mon corps’ illustreert perfect wat ze daarmee bedoelen. Je kan je niet voorstellen dat dit verhaal op een andere manier verteld kan worden. De hoofdfiguur is namelijk een hand die op zoek gaat naar het lichaam waar ze vandaan komt. Fascinerend en verrassend genoeg ook heel romantisch en ontroerend.

5. ‘The Spirit of the Beehive’

Film Fest Gent staat dit jaar in het teken van de Spaanse cinema, en daar horen een paar klassiekers bij. ‘The Spirit of the Beehive’ (gemaakt in 1973) gaat bijvoorbeeld over een meisje dat in een klein dorpje woont. Ze is doodsbang sinds ze de film ‘Frankenstein’ gezien heeft en haar verbeelding slaat op hol. Een van de favoriete films van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro.

6. ‘Jojo Rabbit’

Deze is ter elfder ure aan het programma toegevoegd, en daar kunnen we enkel blij mee zijn. Het gaat om de nieuwe film van de Nieuw-Zeelandse olijkerd Taika Waititi (‘What We Do in the Shadows’, ‘Thor: Ragnarok’). Omdat de man geen schrik heeft om zijn nek uit te steken, heeft hij er een komedie over nazi’s van gemaakt. En o ja, hij speelt zelf de rol van een springerige Adolf Hitler.

7. ‘A Girl Missing’

Wat is er precies aan de hand in dit Japanse drama? Regisseur Koji Fukada openbaart de waarheid beetje bij beetje en jaagt onderweg rillingen over je rug. Centraal staat een doodlieve en behulpzame thuisverpleegster die per ongeluk betrokken raakt bij een ontvoeringszaak. En omdat ze vooral niemand voor het hoofd wil stoten, wordt ze zelf een slachtoffer.

8. ‘Memory: The Origins of Alien’

Naar goeie gewoonte heeft Gent ook een reeks documentaires in petto. Deze is niet alleen een absolute must voor iedereen die Ridley Scotts meesterwerk ‘Alien’ in het hart draagt, maar ook voor alle filmliefhebbers in het algemeen. De film spit de achtergrond van ‘Alien’ uit tot op het bot en haalt allerlei boeiende weetjes en inzichten naar boven.

9. World Soundtrack Awards

Muziek is het kloppende hart van Film Fest Gent, en de WSA vormen het hoogtepunt. Dit jaar staat componist Marco Beltrami (‘Scream’, ‘The Hurt Locker’) centraal. Daarnaast is er een Lifetime Achievement Award voor de Poolse meester Krzysztof Penderecki, die vaak te horen is in de films van Stanley Kubrick. Magie verzekerd.

10. ‘The Mustang’

Film Fest Gent sluit zijn 46ste editie af in het gezelschap van de bekendste Vlaamse acteur: Matthias Schoenaerts. In het pakkende drama ‘The Mustang’ speelt hij een Amerikaanse gedetineerde die ontdekt dat hij een gave heeft met wilde paarden en zich over een extreem oncontroleerbare mustang ontfermt.

Film Fest Gent loopt dit jaar van 8 tot en met 18 oktober. Alle info op filmfestival.be.

Ruben Nollet / @rubennollet