Marco Borsato kreeg lichte beroerte: “Ik heb heel veel geluk gehad”

De Nederlandse zanger Marco Borsato heeft in een openhartig interview verteld dat hij een lichte beroerte heeft gehad. “Dat ik nog altijd liedjes kan maken, zie ik als een cadeau”, klonk het.

Marco Borsato (52) deed de onthulling in ‘30 Minuten Rauw’, een podcast van de Nederlandse radiopresentator Ruud de Wild. Toen die laatste, ook een vijftiger, hem vroeg of hij nu anders in het leven staat dan vroeger, antwoordde Borsato dat dat vooral komt doordat hij getroffen werd door een lichte beroerte.

Trillend oog

Dat gebeurde in januari 2014, vlak voordat de zanger van onder meer ‘Dromen zijn bedrog’ en ‘Rood’ het podium op moest in de Ahoy Arena in Rotterdam. “Mijn oog trilde een beetje en ik dacht: ach, ik heb niet ontbeten en misschien ook wel niet geluncht. Mijn zicht viel een beetje weg, dus ik dacht als ik wat suiker neem, dan gaat het goed. Ik ontdekte bij toeval dat als ik één oog bedekte, ik helder zag. Iets in mijn hoofd maakte van die twee plaatjes niet één plaatje meer”, vertelde hij.

Concert afgelast

Hij nam het zekere voor het onzekere en haastte zich naar het ziekenhuis. Daar ontdekten de dokters dat hij getroffen was door een TIA, een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen waardoor bepaalde hersendelen geen zuurstof meer krijgen. Borsato overwoog nog om terug te keren naar de Ahoy Arena. “Er staan in Ahoy tienduizend mensen en daar kan ik niet zomaar even niet zijn, zei ik”, maar zijn zicht viel volledig weg, dus bleef hij wijselijk in het ziekenhuis.

Waarschuwing

Intussen is de populaire zanger volledig hersteld, maar het was wel een wijze les. “Het is wel een waarschuwing geweest. Ik besefte: als dit langer had geduurd, of als het iets met mijn spraak was geweest, dan was het klaar geweest. Dat ik nog altijd liedjes kan maken, zie ik als een cadeau”, klonk het.