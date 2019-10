Is Meghan Markle opnieuw zwanger?

To be (pregnant), or not to be. Dat is de prangende vraag die momenteel over de lippen gaat in Engeland. Na het bezoek van Meghan en Harry aan Zuid-Afrika vermoeden locals en Britse journalisten dat het zomaar eens zou kunnen.

Eind september trokken prins Harry en Meghan Markle voor tien dagen naar Zuid-Afrika. Locals hielden de 38-jarige hertogin van Sussex goed in het oog en geloven dat ze weleens zwanger zou kunnen zijn.

Buikje

Dat zou leuk nieuws zijn nadat Meghan in mei beviel van haar eerste kindje. “Er is een broertje of zusje voor kleine Archie onderweg. Je zíet het gewoon aan haar. Meghan vertoont alle tekenen van een zwangere vrouw. Haar gezicht is opnieuw wat boller, ze heeft een buikje en ze straalt de gloed uit die je vaak bij zwangere vrouwen ziet. Bovendien: toen we er haar naar vroegen, wou ze er niet op antwoorden, maar glimlachte ze verlegen en bloosde ze een beetje. Ja hoor, Meghan is zwanger!”, lezen we in TV Familie.

Geen alcohol

Ook bij Britse journalisten klinkt dezelfde teneur. Zij vonden het opvallend dat Meghan geen alcohol dronk en haar buik vaak beschermde met haar hand. “Meghan droeg in ieder geval vooral wijd vallende jurken. In dezelfde stijl als de kleding die ze droeg toen ze nog maar pas in verwachting was van Archie. Bovendien heeft ze in Zuid-Afrika geen enkel glas alcohol gedronken. Tijdens officiële gala’s hield ze het bij water of thee. En bij fotomomenten viel het ook op dat ze – soms zonder dat ze er zelf erg in had – de houding van een zwangere vrouw aannam. Met de handen beschermend over haar buik, ja. We sluiten het dus zeker niet uit. Misschien hebben de Zuid-Afrikanen gelijk en maken Harry en Meghan snel werk van een tweede kind”, klinkt het.