IEUW. Bacteriën overleven in wasmachine

Opgelet! Zelfs de wasmachine is niet meer veilig. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bacteriën via de schone was kunnen worden overgedragen op mensen.

Zo werden in het spoelvak en de deurrubbers van een industriële wasmachine in een kinderziekenhuis ziektekiemen aangetroffen.

Ziektekiemen

Het onderzoek werd gepubliceerd in het Amerikaanse vaktijdschrift Applied and Evironmental Microbiology. De onderzoekers hebben niet kunnen achterhalen hoe de ziektekiemen in het spoelvak en de deurrubbers terecht zijn gekomen. Er zijn geen kinderen besmet geraakt.

Volgens de onderzoekers gelden de uitkomsten van het onderzoek ook voor normale wasmachines. Als je gezond bent heb je volgens de onderzoekers niets te vrezen. De kans op besmetting is dan zeer gering.

Potentieel gevaar

Wel kunnen de bacteriën die het wassen overleven een potentieel gevaar vormen voor mensen met een verminderde weerstand, chronische wonden, ernstige zieken en zuigelingen.

Wordt er op minstens 60 graden gewassen, dan verwachten de onderzoekers dat de bacteriën worden gedood. In menig huishouden worden er echter op een lagere temperatuur wasjes gedraaid. Wat ook zou kunnen helpen tegen het bestrijden van ziektekiemen, is het toevoegen van chemische desinfectiemiddelen.