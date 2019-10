Dieven denken hun slag te slaan, maar buit blijkt drie slangen

Als je een kat in de zak kan kopen, kan je dan ook slangen in een zak stelen? Een groepje dieven in de Verenigde Staten kan er alvast van meespreken.

Een viertal dieven zag op een parkeerplaats in het westelijke San Jose een goed gevulde plunjezak staan zonder dat er iemand in de buurt was. Ze gristen de zak weg en besloten pas toen ze uit het zicht waren om hun buit te aanschouwen. Daarbij kwamen ze voor een flinke verrassing te staan.

“Net kinderen”

De zak was namelijk eigendom van de 67-jarige Brian Gundy. Een slangenliefhebber die net een presentatie had gegeven in de bibliotheek. Hij had vijf slangen meegenomen om te laten zien, waarvan er drie in de gestolen zak zaten. Gundy was net teruggelopen naar de bibliotheek om de andere slangen en het presentatiemateriaal op te halen.

Bij terugkomst miste hij de zak. De slangen zijn nog altijd spoorloos en hij maakt zich dan ook zorgen. “Ze zijn voor mij als mijn kinderen”, vertelt hij tegenover KTVU. Die ‘kinderen’ zijn naar schatting zo’n vijfduizend dollar waard.

Toch ziet Gundy er ook de humor van in. “Moet je je voorstellen wat hun reactie was, toen ze de zak openden en die slangen zagen.”

