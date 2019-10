Deze verschillende Belgische programma’s maken kans op Prix Europa

Ook dit jaar maken enkele Belgische producties kans op een prijs bij de uitreiking van de Prix Europa, het festival dat jaarlijks de beste Europese televisie-, radio- en onlineproducties verkiest.

In de categorie ’Television Current Affairs’ werden de Pano-reportage over Schild en Vrienden en het RTBF-magazine ’Questions à la une’ over kunstgrasvelden genomineerd. In de categorie ’Television Fiction’ maakt ‘Fiskepark’ van productiehuis De Mensen kans op de prijs. De prestigieuze mediaprijzen worden vrijdag uitgereikt in het Duitse Potsdam.

In de categorie ’TV Documentaries’ is ‘Ma Rue, couche-toi là’ van het Waalse productiehuis Triangle 7 genomineerd.

Gevoel voor tumor

De Pano-uitzending over humanitaire visa en de Canvas-programma’s ‘Kinderen van de Kolonie’ en ‘Terug naar Rwanda’ maken dan weer kans op een Iris-prijs. ‘Misia’ (Klara) maakt kans op een award in de categorie ’Radio Music Programmes’.

In de categorie ’Radio Documentaries’ is ‘Courage, Fuyons!’ van Alter Ego films genomineerd voor een docu over de buurt van de Marollen in Brussel.

Vorig jaar viel de Eén-reeks ‘Gevoel voor tumor’ in de prijzen. Ze ging aan de haal met de titel Beste Europese televisieserie.