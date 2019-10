‘Dancing with the Stars’-kijkers reageren verdeeld op presentatiekwaliteiten Kat Kerkhofs

In het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ verzorgt Kat Kerkhofs mee de presentatie. Heel wat mensen zijn daar erg blij mee, anderen klinken dan weer iets minder enthousiast.

Vorig jaar stond Kat Kerkhofs nog op de dansvloer van ‘Dancing with the Stars’, dit jaar praat de vrouw van Dries Mertens het populaire VIER-programma aan elkaar. De 31-jarige goedlachse blondine bewees eerder al met ‘Tipsy’ dat presenteren in haar bloed zit, al is niet iedereen helemaal overtuigd van haar presentatiekwaliteiten in het dansprogramma.

Uitgeflapt

Zo fronsten heel wat kijkers hun wenkbrauwen toen Kat zei dat een koe ‘gemelkt’ wordt, in plaats van gemolken. “Dat was echt puur van de stress. Weer eens niet nagedacht, er uitgeflapt wat op dat moment in mijn hoofd opkwam. En ja, dan maak je al eens een fout. Dat is menselijk. En trouwens: dat was mijn eerste grote presentatie op tv. Naast een klepper als Gert Verhulst. Wie zou er dan eens geen foutje maken?”, vertelt ze in TV Familie.

Pretentie

Sommige kijkers ergeren zich aan haar stem of hebben de indruk dat ze minder spontaan is dan vroeger. “Leuk meisje die Kat, maar haar hese stem is niet geschikt om te presenteren” en “Ze was vroeger zo’n spontane meid, ik hoop dat ze vlug weer met haar voetjes op de grond komt te staan. Kat heeft pretentie gekregen”, zuchten enkele kijkers.

“Beter dan Jani”

Gelukkig is de meerderheid een stuk positiever over haar. “Geef haar toch eens een eerlijke kans, zeg. Uiteindelijk doet ze het zo slecht niet, hé. Het enige wat Kat nog mist is wat ervaring”, “Kat is een mooie en vriendelijke vrouw. Hoewel haar man wereldwijd bekend is, is zij the girl next door gebleven, zonder pretentie” en “Kat presenteert beter dan Jani vorig jaar. Ik zie haar over enkele jaren de rol van James Cooke overnemen in ‘Gert Late Night’”, klinkt het onder meer op sociale media.

Groeimarge

Zelf blijft ze erg bescheiden over haar prestatie. “Ik geef mezelf voorlopig een 6,5 op 10. Een goeie score, vind ik. Want er is nog groeimarge. Elke week een punt vooruit nu, tot ik op het einde van het ‘Dancing with the Stars’-seizoen aan 9 op 10 zit. Ik blijf als presentatrice in ieder geval heel dicht bij de spontane persoon die ik ben, en dat is megasuperbelangrijk voor mij”, reageert ze.