Britse lottospeler wint jackpot van 190 miljoen euro

Bij de trekking van Euromillions heeft een Brit de jackpot van 190 miljoen euro gewonnen. Dat meldt onder andere La Française des Jeux (FDJ). De winnende combinatie was 7-10-15-44-49 en de sterren 3 en 12.

Het pas de vierde keer dat het volledige plafondbedrag van Euromillions, dat in 2012 werd opgericht door de loterijen van de negen deelnemende landen (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg) aan een winnaar wordt toegekend.

Nog niet in België

Eerder werd die som al op 10 augustus 2012 binnengehaald door een speler in Groot-Brittannië, vervolgens op 24 oktober 2014 door een speler in Portugal en tot slot ook op 6 oktober 2017 door iemand in Spanje. In ons land werd het bedrag nog nooit gewonnen.

De jackpot van 190 miljoen euro moest dinsdagavond sowieso worden toegekend. Zelfs indien er in rang 1 geen winnaar was, zou de jackpot worden toegekend aan de winnaar(s) in een lagere rang.