Weerbericht: morgen buiig, donderdag en vrijdag wisselvallig en zaterdag droger en zachter

Deze namiddag regenachtig in het zuidoosten, elders droog met geleidelijk opklaringen vanaf de kust. Maxima tussen 10 en 17 graden, zo meldt het KMI. Vanavond wordt het overal wisselend bewolkt met in het westen, noorden en aan zee enkele buien. De minima liggen tussen 7 of 8 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in Laag- en Midden-België. Morgen op verschillende plaatsen buien, lokaal intens en onweerachtig. Ook korrelhagel is mogelijk. De bewolking overheerst, maar enkele opklaringen zijn wel mogelijk. De maxima liggen tussen 9 à 10 graden in de Ardense toppen en 14 of 15 graden aan zee. Rukwinden van 50 tot 60 km/u, en mogelijk wat meer tijdens intense buien, zijn mogelijk. Woensdagnacht blijft het wisselvallig. De minima liggen tussen 6 en 11 graden.

Donderdag wisselen wolkenvelden en soms brede opklaringen elkaar af. ’s Ochtends zijn er nog wel enkele buien mogelijk, maar in de namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden.

Vrijdag blijft het vaak zwaarbewolkt. In het noorden en noordwesten van het land valt er mogelijk wat regen. Elders blijft het waarschijnlijk droog. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden.

De verwachtingen voor het weekend blijven vrij onzeker. Volgens de laatste prognoses zou het zaterdag een droge en zonnige dag worden. Het wordt zachter met maxima tussen 16 en 20 graden. Mogelijk kunnen we zondag nog profiteren van zonnige perioden in het begin van de dag. Later neemt de kans op buien toe. Waarschijnlijk trekt maandag de storing over ons land, met perioden van regen of buien. Het lijkt nog vrij zacht te blijven met maxima tussen 17 en 21 graden. Dinsdag zou het wisselvallig worden met lokale buien. Maxima tussen 12 en 17 graden.

bron: Belga