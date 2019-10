“Voorbereidingen voor militaire operatie in Syrië afgerond”

De voorbereidingen om een Turkse militaire operatie te beginnen tegen de Koerdische YPG-militie in Syrië zijn afgerond. Dat heeft het Turkse ministerie van Defensie deze voormiddag aangekondigd. Intussen heerst er onduidelijkheid over het Amerikaanse standpunt: zondag gaf de Amerikaanse president Donald Trump groen licht voor de aanval, maar Trump probeerde dat intussen al te nuanceren. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had maandag al aangegeven dat de Turkse aanval tegen de Koerdische YPG-militie, in het noordoosten van Syrië, elk moment kan beginnen. Erdogan deed de uitspraken na een telefoongesprek met Trump, waarin die laatste zijn goedkeuring uitsprak voor de Turkse plannen. Onder internationale druk én druk uit het eigen Republikeinse kamp heeft Trump die goedkeuring maandagavond moeten nuanceren. “Als Turkije iets doet dat ik, in mijn grote en onovertroffen wijsheid, als overdreven beschouw, dan zal ik de Turkse economie totaal vernietigen en uitroeien”, tweette Trump, zonder echter te verduidelijken wat hij als overdreven zou beschouwen.

De Turkse vicepresident Fuat Oktay liet dinsdag weten dat Turkije “geen land is dat handelt afhankelijk van bedreigingen”, aldus verklaringen waarover het regimegezinde persbericht Anadolu bericht.

Gisterenochtend zijn Amerikaanse troepen hun stellingen in Ras al-Ayn en Tell Abyad, in het noordoosten van Syrië, beginnen te verlaten. Ze bevinden zich volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten nu in een militaire basis tussen die twee regio’s.

Gisterenavond en in de nacht van maandag op dinsdag heeft de Turkse luchtmacht een reeks bombardementen uitgevoerd op stellingen van de PKK in het noorden van Irak. Dat meldt het ministerie van Defensie dinsdagochtend nog. Bij de bombardementen zijn 12 mensen omgebracht.

Met het offensief wil Turkije zijn grensregio “zuiveren” van “terroristen”, en een veiligheidszone instellen waar een groot deel van de 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije onderdak kunnen vinden.

