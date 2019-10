Vodafone sluit ruim 1.000 winkels in Europa

Vodafone sluit ruim duizend winkels in Europa. Het telecombedrijf wil beter inspelen op het veranderende koopgedrag van consumenten, die steeds meer online kopen, zo liet topman Nick Read weten in Düsseldorf. Volgens Read is een groot deel van de verkopen verschoven naar onlinekanalen. Daarmee zijn ook de verwachtingen van consumenten voor fysieke winkels veranderd. Vodafone hoopt door middel van bestudering van data beter in te kunnen spelen op de wensen van klanten in winkels op verschillende locaties.

In totaal valt het doek voor 15 procent van de ongeveer 7.700 vestigingen, wat neerkomt op zowat 1.150 vestigingen. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk.

bron: Belga