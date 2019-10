Vlaams Parlement blijft dinsdag dicht

Het Vlaams Parlement wordt vandaag niet meer heropend na de bommelding. Het begrotingsdebat gaat mogelijk morgen verder. Het Parlement werd omstreeks 14.30 uur ontruimd nadat er telefonisch een bommelding was binnengekomen. Volgens de diensten van het parlement is er mogelijk een link met de viering van 40 jaar Koerdisch Instituut die om 16 uur zou plaatsvinden in het gebouw. Ook dat evenement is intussen afgelast. Voorzitter Liesbeth Homans werd tijdens het begrotingsdebat op de hoogte gebracht door de griffier. Tien minuten later besloot ze het gebouw te laten ontruimen. “Ik heb overlegd met de Brusselse en met de militaire politie en we nemen deze melding ernstig”, zegt ze op het voetpad voor het parlement. Het gebouw wordt doorzicht met explosievenhonden.

Volgens secretaris-generaal Martine Goossens sprak de persoon die de melding deed Engels. Er wordt rekening gehouden met een link met het Koerdische evenement.

bron: Belga