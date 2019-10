Van Uytvanck heeft geen moeite met Bonaventure in eerste ronde WTA Linz

Alison Van Uytvanck (WTA 44) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar). In een Belgisch onderonsje haalde Van Uytvanck het in twee sets met 6-3 en 6-2 van Ysaline Bonaventure (WTA 113). Bonaventure was opgevist als lucky loser. Van Uytvanck en Bonaventure stonden voor de derde keer tegenover elkaar. Telkens trok Van Uytvanck aan het langste eind.

Van Uytvanck ontmoet in de volgende ronde ofwel het Nederlandse eerste reekshoofd Kiki Bertens (WTA 8) ofwel de Japanse kwalificatiespeelster Misaki Doi (WTA 74).

Kirsten Flipkens (WTA 120) werd in Linz uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde.

