Het is afwachten wat de volgende stap is in de federale formatie. De koning houdt zijn beslissing over het vervolg van de werkzaamheden in beraad. “We zijn vier maanden ver. Het is tijd dat er schot in de zaak komt”, zo zei Meyrem Almaci in “De Ochtend”. De Groen-voorzitster wil dat er op federaal niveau een “warm project” komt zoals in Brussel en Wallonië en geen project dat “kansen mist zoals we op Vlaams niveau aan het doen zijn”. Na meer dan vier maanden informateurschap hebben Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) gisteren hun eindverslag overhandigd aan de koning. De verwachting is dat de bal nu in het kamp van PS en N-VA, de twee grootste partijen uit de twee taalgroepen, gelegd wordt. Er is sprake van een eventuele preformatie-opdracht.

“Dat maakt we wel ongerust”, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Zij vindt dat er op federaal niveau snel werk moet gemaakt worden van een project dat verschilt van het project van de nieuwe Vlaamse regering. “Wat ons betreft moet de federale overheid een open overheid zijn die de hand uitsteekt naar de regio’s en naar Europa”, aldus Almaci. “Er is een warm project nodig dat de economie zodanig stimuleert dat we geen kansen missen zoals we op Vlaams niveau aan het doen zijn”, klinkt het. Almaci wijst dan op de ambities op het vlak van klimaat en armoedebestrijding.

Dat nu de paars-gele piste verkend wordt, is volgens Almaci “geen verrassing”. Het is volgens haar “te vroeg” om te speculeren over een eventuele paars-groene regering als de gesprekken tussen N-VA en PS op niks uitdraaien, al blijft Groen volgens haar wel beschikbaar.

