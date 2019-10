Think Pink deelt pralines uit om aan te zetten tot controle op borstkanker

Donderdag deelt Think Pink pralines uit in verschillende steden, om vrouwen aan te zetten zich tijdig te laten controleren op borstkanker door mee te doen aan het Bevolkingsonderzoek. Dat meldt de nationale borstkankercampagne. Think Pink zal in vijftien Belgische steden zo’n 100.000 pralines in de vorm van een borst uitdelen. Op die manier wil de vzw vrouwen vanaf 50 jaar aanzetten om deel te nemen aan het tweejaarlijkse Bevolkingsonderzoek borstkanker. Want hoewel dat onderzoek vanaf 50 jaar gratis is, gaan nog te weinig vrouwen erop in, stelt de organisatie.

In Vlaanderen laat iets meer dan de helft zich controleren, in Brussel en Wallonië daalt dat aantal naar slechts tien procent van de vrouwen. Nochtans verhogen de genezingskansen naarmate de borstkanker sneller wordt opgespoord, informeert Think Pink.

De pralines worden uitgedeeld in Brussel, Gent, Brugge, Kortrijk, Oudenaarde, Halle, Ninove, Luik, Verviers, Charleroi, Namen, Nijvel, Ottignies, Aarlen en Libramont.

bron: Belga