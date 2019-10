Swinkels (KV Mechelen) is twee wedstrijden geschorst

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen en een boete van 2.000 euro opgelegd aan KV Mechelen-verdediger Arjan Swinkels. Dat is minder dan de drie schorsingsdagen die het Bondsparket had gevorderd, maar Malinwa eiste de vrijspraak. KVM ging zaterdag met 0-2 winnen op het veld van Eupen, maar deed dat met tien man. Swinkels werd in de 40e minuut bij 0-0 met rood uitgesloten, nadat hij te laat op de bal was en in de buik van Milicevic had getrapt. Scheidsrechter Nathan Verboomen stuurde de verdediger van het veld. Voor die rode kaart eiste het Bondsparket drie speeldagen schorsing.

Malinwa tekende verzet aan en eiste vandaag voor de Geschillencommissie de vrijspraak. Dat verzoek werd niet ingewilligd. “Want er is wel degelijk sprake van een brutale fout. Swinkels probeerde wel de impact ervan op zijn tegenstrever te verminderen, maar de bal werd niet gespeeld en de fysieke integriteit van Milicevic was in gevaar”, aldus het vonnis. Swinkels’ gunstige disciplinaire verleden levert hem wel een lichtere sanctie op.

Tenzij KV Mechelen beroep aantekent, mist de Nederlandse verdediger de competitieduels tegen Antwerp (20/10) en Waasland-Beveren (27/10).

bron: Belga