Nethys – Nethys houdt vrijdag buitengewone algemene vergadering

Vrijdagmiddag zal een buitengewone algemene vergadering van Nethys, de opnieuw in opspraak geraakte maatschappij die actief is in de energie en telecommunicatie, een nieuwe raad van bestuur aanstellen en die bestuurders meteen vragen om het management, onder wie Stéphane Moreau (ex-PS), aan de deur te zetten. Dat is dinsdag beslist op de raad van bestuur van Finanpart, een tussenstructuur van Nethys en moedermaatschappij Enodia. Nethys kwam de voorbije weken in opspraak in verband met de verdachte verkoop van drie filialen – groenestroomproducent Elicio, IT-groep Win en kabelmaatschappij Voo – zonder dat de raad van bestuur zijn moedermaatschappij, de Luikse intercommunale Enodia (ex-Publifin), daarvan op de hoogte had gebracht. Afgelopen zondag vernietigde de Waalse regering de verkopen en droeg ze het dossier over aan het parket.

In de nasleep van die beslissing kwamen vandaag de raden van bestuur van Enodia en Finanpart, een tussenstructuur van Enodia en Nethys, bijeen. Daar werd beslist dat er vrijdagmiddag een buitengewone algemene vergadering van Nethys wordt georganiseerd. Daar zal akte genomen worden van de zondagavond bekendgemaakte collectieve ontslag van de bestuursleden van Nethys en zal meteen een nieuwe raad van bestuur worden aangesteld. Die zal het management aan de deur zetten. Daarmee lijkt het doek te vallen voor Stéphane Moreau.

Het wordt naar verluidt niet eenvoudig om de verkopen van Elicio, Win en Voo ongedaan te maken. “Dat gebeurt niet met een vingerknip”, luidt het. Wellicht zal met de kopers onderhandeld moeten worden om de betaling van een schadeloosstelling te vermijden.

bron: Belga