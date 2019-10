Nethys-dossier overgemaakt aan parket van Luik

Het dossier rond Nethys is overgemaakt aan het parket van Luik. Dat bevestigt een woordvoerder van het federaal parket. Afgelopen zondag had de Waalse regering aangekondigd dat ze het dossier over de verkoop van Voo, Elicio en Win door de Luikse intercommunale Nethys zou doorspelen aan het federaal parket. Maar dat heeft het nu overgedragen aan het Luikse parket. “Het federaal parket komt enkel tussen in een onderzoek als het bijvoorbeeld gaat om een internationale zaak of als er nood is aan gecoördineerde actie over verschillende gerechtelijke arrondissementen”, aldus de woordvoerder. Volgens hem waren die elementen nu niet aanwezig.

De Waalse regering heeft de verkoop van de drie Nethys-filialen zondag ook vernietigd.

bron: Belga